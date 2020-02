Gf Vip, Paolo Ciavarro: "Non ho ricordi dei miei genitori insieme"

(Nel video Paolo Ciavarro si confida nella sauna con Antonio Zequila)

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si sono separati quando loro figlio Paolo era ancora un bambino, ma grazie al grande affetto che li ha sempre uniti e li unisce profondamente ancora oggi, non gli hanno mai fatto pesare la separazione. Oggi che ha 28 anni, Paolo può dire di avere un rapporto splendido con entrambi, seppure diverso, ma l'unico rimpianto è quello di non avere ricordi di loro due insieme.

La reclusione nella Casa del Grande Fratello Vip lo sta facendo riflettere molto sulla sua famiglia, come ha confidato ad Antonio Zequila: "Qua dentro ho capito che mi devo vivere di più i miei genitori, soprattutto mia madre. Mi voglio fare dei viaggi con lei, starci di più".

Lui e l'attrice sono molto uniti, anche se un po' freddi fisicamente: "C'è molto dialogo. Da un punto di vista carnale però, di tatto, fisico, c'è sempre stata freddezza. Poi per il resto no, assolutamente. E' la mia migliore amica, la mia colonna portante, abbiamo un rapporto stupendo. Con mio padre invece sono più fatti e meno dialogo. La cosa che mi dispiace è non avere ricordi di loro insieme. Le cose normali. Pensa che cosa assurda, ho ricordi nella villa dove abitavamo tutti insieme, ma distinti. Mia madre che faceva delle cose e mio padre altre, ma insieme mai".

Infine sul papà: "Mio padre è stato un padre fantastico, sempre presente, si è dedicato tanto a me. Mi ha assecondato in tante cose, mi ha fatto fare viaggi, mi ha portato con lui sui set, mi ha portato sui campi di calcio di tutto il lazio la domenica mattina alle 9". Fino a due anni fa, infatti, Paolo Ciavarro giocava a calcio: "Quando ho cominciato a lavorare, con Amici e Forum, ho smesso. Il giorno in cui ho iniziato a lavorare sono andato a vivere da solo e non ho più chiesto niente ai miei genitori".