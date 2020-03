Paolo Ciavarro in lacrime dopo l’addio di Adriana Volpe al GF Vip

(I concorrenti del GF Vip commentano la decisione di Adriana Volpe di lasciare la casa)

Adriana Volpe ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip per motivi personali, precisati in seguito da Alfonso Signorini che in una diretta Instagram ha indicato le gravi condizioni di salute di alcuni famigliari della showgirl. La decisione della concorrente comunicata nel pomeriggio di giovedì 19 marzo ha destabilizzato tutto il gruppo, già scosso dalle notizie sull’emergenza sanitaria che sta sconvolgendo l’Italia, e soprattutto Licia, Patrick e Paolo che con Adriana avevano stretto un rapporto.

Paolo Ciavarro piange dopo l’addio di Adriana Volpe

Licia, in veranda con Patrick e Paolo, ha confidato che nei giorni scorsi Adriana le aveva chiesto di cantarle nuovamente la canzone di Arisa che aveva cantato in una delle prime settimane ‘La notte’: "E' come se lei avesse già in mente di andarsene", ha osservato l’attrice, e Paolo in lacrime ha ammesso di aver avuto un dialogo con lei che gli ha dato la stessa impressione. "Quando eravamo a pranzo, le ho detto due cose e lei mi ha detto ‘Non ne voglio parlare, ne parleremo fuori'. Secondo me già aveva scelto di uscire", ha affermato Paolo che in seguito, parlando con Fernanda Lessa, ha ammesso di essere preoccupato per l’amica e per tutta la situazione.

Perché Adriana Volpe ha lasciato il GF Vip

Nella tarda serata di ieri, attraverso una diretta Instagram sull’account di Chi Magazine, Alfonso Signorini è entrato più nello specifico della serietà delle ragioni che hanno indotto Adriana Volpe a lasciare il GF Vip e tornare dalla sua famiglia: "E' uscita dalla casa pochi minuti fa perché ha dei seri problemi famigliari, problemi di salute che riguardano i suoi cari. Quando si parla di salute in questo momento, sappiamo che si parla di una sola malattia purtroppo".