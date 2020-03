Gf Vip, la rivelazione intima di Paolo Ciavarro

(Nel video la rivelazione di Paolo Ciavarro)

Chiacchiere tra donne in cucina. Fernanda Lessa, Paola Di Benedetto e Sara Soldati raccontano come si divertono a stuzzicare i loro partner sotto le lenzuola. Sfoggiare un intimo osè va per la maggiore, anche se per gli uomini non ha tutta questa importanza.

"Pizzo, laccetti, trasparenze, a loro non gli cambia niente. Basta che lo riescono a togliere in meno di 20 secondi" commenta Fernanda Lessa. A quel punto Paola rincara la dose sui maschietti: "Io credo che gli uomini, quando hanno 15/16 anni, facciano a gara tra di loro per imparare a slacciare il reggiseno. Quando ti toccano la schiena e fanno lo 'zic' mentre ti stanno baciando, che si slaccia il reggiseno, loro hanno vinto lì. Possono anche andare a casa".

Ad ascoltare un imbarazzato Paolo Ciavarro, e quando Paola gli chiede se è vero che gli uomini provano un'enorme soffisfazione nello slacciare il reggiseno a una donna, risponde senza mezzi termini: "Io non sono proprio capace". Tutte incredule.