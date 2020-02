Gf Vip, Patrick: "Voglio Pago in nomination con Serena, così tira fuori i cog***"

(Nel video sopra lo sfogo di Patrick)

Patrick è sempre più infastidito da Pago e Serena Enardu. Non è la prima volta che il gieffino spara a zero su di lei, ma adesso punta il dito anche contro il cantautore, "colpevole" di portare negatività nella Casa insieme alla compagna a causa delle loro continue discussioni, crisi e scenate di gelosie.

In giardino lo sfogo davanti a Paolo, Clizia e Andrea: "Per stare qua dentro è bella la positività. Se inizio a sentire parolacce, insulti ai parenti, corna, mi girano i cog***". Serena è un'altra volta in nomination, stavolta contro Fabio Testi, ma se dovesse restare, Patrick ha già un piano: "Se torna dentro io nomino Pago, perché voglio che vada in nomination contro Serena. Così per una volta tira fuori i cog***. Non ha mai tirato fuori i cog***, da luglio che l'ho seguito come telespettatore".

Patrick ci va giù pesante, soprattutto perché non sopporta come la loro storia arrivi a volte a monopolizzare il reality: "Allora adesso io mi metto vicino a ogni loro discussione, ogni volta che parlano delle cose loro, così faccio l'invasore del Grande Fratello di Pago". Non fa una piega.