Gf Vip, Patrick velenoso su Serena: "Parolacce, allusioni, è proprio una buzzurra"

(Nel video sopra il commento di Patrick)

Chiacchieratissimi, fuori e dentro la Casa del Grande Fratello. Pago e Serena Enardu sono l'argomento di conversazione preferito degli altri concorrenti, che commentano il loro riavvicinamento (forzato, dopo l'ingresso di lei) ma soprattutto la brusca lite avvenuta durante la scorsa puntata, quando il cantautore è venuto a sapere da suo fratello di un like a una foto di Alessandro Graziani, il tentatore che ha mandato in crisi la loro storia a Temptetion Island Vip.

Patrick, in giardino con Zequila, Denver e Aristide, l'ha nominata: "Se esce va bene, preferisco che stia qui Licia. Con me Serena è gentilissima, ma non mi è piaciuto vederla litigare con Pago".

"Ha messo il like a quello con cui l'ha tradito - ha continuato Patrick - Lei non è molto elegante quando parla. Parolacce, allusioni, frasi crudeli e taglienti. E' proprio buzzurra. Con me è gentile, ma con Pago... Se avesse trattato me così, addio. Sotto la prossima. Più bella, più gentile, più brava".