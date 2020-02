Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, scoppia una lite furibonda e volano insulti

(Patrick Ray Pugliese si scontra con Antonella. Scoppia così una lite furiosa tra i due. Nuovi nemici?)

Una lite piuttosto accesa tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia ha animato la Casa del Grande Fratello Vip già teatro di discussioni tra i protagonisti di un’edizione che non risparmia frequenti battibecchi. Apparentemente banale la miccia che ha scatenato la tensione tra i due inquilini, alle prese con questioni di gestione domestica, ovvero il lavaggio dei piatti rimasti nel lavandino.

“Patrick, li lavi tu i piatti oggi?”: questa la domanda della concorrente rivolta al compagno che ha negato il suo assenso. “Io non li lavo i piatti, ognuno lava i suoi, proprio per evitare che una persona lavi un quintale di piatti, abbiamo deciso che ognuno lava i suoi. Infatti, guarda, il mio angolino è tutto pulito”, ha spiegato Patrick, definito ‘un comico’ da Antonella che lo ha rimproverato quando si è sentita spintonare da lui.

Patrick contro Antonella, scoppia la lite: “Vai a cag**e”

“Che fai adesso reciti, sei solo una falsa. Vai a cag**e. Finisce qua” ha sbottato allora Patrick che si è rivolto ad Antonella chiamandola “buffona e falsa”. “E’ venuto fuori per quello che è, un clown del caz*o”, ha replicato lei sotto lo sguardo stupito dei presenti che non si aspettavano una simile degenerazione della discussione poi commentata in seguito da Patrick per nulla intenzionato a chiedere scusa alla compagna.

Parlando con Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Patrick ha sottolineato quella che a suo parere è una strategia di gioco di Antonella: “Non ho intenzione di scusarmi. Lei è una giocatrice, ha preso le misure e mi ha colpito. Io stavo cercando di capire come fosse, ma è una manipolatrice, mi ha trascinato in trappola, mi ha fatto passare per un bullo, uno che spintona, quando non è così Dopo ha pianto perché si è data la zappa sui piedi da sola, perché è stata scoperta, come quando uno si volta di spalle e vede che un amico lo stava pugnalando, lei ha fatto lo stesso con me”.

Solo un episodio o l’inizio di una rivalità che accenderà ancora gli animi durante il prosieguo del reality? Questa sera Alfonso Signorini avrà modo di indagare.