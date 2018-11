Deianira bloccata al 'Gf Vip': cos'è successo dietro le quinte

Era uno degli ospiti più attesi della puntata di ieri, ma Deianira Marzano, all'ultimo momento, è stata costretta a rinunciare all'ospitata prevista al 'Grande Fratello Vip'. Il motivo? "La censura", secondo lei. Ma secondo quanto ha riportato Ilary Blasi in puntata, la trasmissione tv sarebbe stata diffidata a trattare l'argomento Pierluigi Gollini.

Già perché Deianira era attesa per un motivo ben preciso. Qualche giorno fa l'influencer ha affermato di aver visto Gollini, fidanzato della concorrente Giulia Provvedi, in atteggiamenti ambigui con un'altra donna durante una serata alla discoteca Hollywood di Milano. E nella diretta di ieri avrebbe dovuto chiarire la questione mediante un confronto con la diretta interessata.

Niente di tutto ciò. A pochi minuti dall'ingresso in studio, la influencer napoletana ha avvertito i fan dello stop. “Ragazzi - ha esordito in un video pubblicato tra le Instagram Stories - ovviamente la censura non ci sta solo in politica, io non potrò dire la mia verità. Ma a breve, veramente a breve, a giorni, voi saprete tutto ed anche di più”.