J-Ax e la (mancata) ospitata al 'Gf Vip': perché sarebbe saltato l'accordo

Cosa c'è dietro il "giallo" della (mancata) partecipazione di J-Ax al 'Grande Fratello Vip'? Noi per primi, qualche giorno fa, avevamo anticipato la notizia della possibile ospitata del rapper nel reality di Canale 5 in occasione della puntata in onda ieri sera lunedì 19 novembre, notizia che in poche ore aveva fatto il giro della rete. Ieri, poi, a pochi minuti dall'inizio della diretta, è arrivata la secca smentita del cantante via Twitter: "Ragazzi - ha scritto ai suoi fan - stasera non vado da nessuna parte #fakenews". La verità, però, starebbe nel mezzo.

Stando a quanto apprendiamo, infatti, pare che in un primo momento il cantante avesse effettivamente trovato un accordo per partecipare al programma condotto da Ilary Blasi, ma avrebbe rinunciato in virtù di una esclusiva concordata con un'altra trasmissione, 'Tu sì que vales'. A quel punto, arrivato lo stop e saltata la sua ospitata, al 'Gf Vip' sarebbe subentrata un'altra rapper, Baby-K. I fan del cantante, dunque, dovranno aspettare il prossimo sabato per vedere il loro beniamino in onda, quando si esibirà proprio nel talent prodotto da Maria De Filippi.