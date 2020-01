Il Gf Vip di Signorini promette bene: edizione pop, ma in papillon. Tutti pazzi per Barbara Alberti e Antonella Elia

Papillon e scarpe da ginnastica. Così Alfonso Signorini debutta al timone del suo Grande Fratello Vip. Una dicotomia che è specchio dell'alternanza di registri cercata in questa nuova edizione. Che vede - per dirne una - Barbara Alberti, scrittrice, sceneggiatrice e giornalista, vis a vis con Sergio Volpini, passato alla storia della tv in quanto "Ottusangolo" (dal termine 'Ottuso', ndr). Un cast d'eccezione per la degna celebrazione del ventennale dalla nascita del format 'Big Brother'. Con l'asticella che si alza. In Casa tornano i "vip" veri, lasciando alla porta i presunti tali. E la miscela di nomi altisonanti e personalità scoppiettanti sembra propedeutica ad un'edizione che faccia notizia senza il bisogno di calcare la mano sulle volgarità proprie degli ultimi anni di reality.



Nella prima puntata, in onda ieri sera, i germogli di uno show destinato a fiorire. In dinamiche ed ascolti: la prima serata è stata vista da 4.437.000 telespettatori (share del 19,73%), piazzandosi testa a testa con il film 'Heidi' in replica su Rai1, ma si sa che ogni kick off è penalizzato dalla monotonia strutturale della passerella di concorrenti. A dominare Barbara Alberti, vera diva di quest'edizione, illuminante e illuminata, capace di tirare fuori dal cappello il mito di Amore e Psiche per commentare la love story tra Pago e Serena Enardu, e di sublimare le derive trash additandole come "attacchi di satiriasi"; e poi Antonella Elia, forte dell'esuberanza intelligente e del suo senso dello spettacolo: in poche ore di show, bacia Michele Cucuzza, attraversa un tunnel sudicio, si lascia bagnare di vernice e rinchiudere in una gabbia di vetro. Anche quest'ultimo merita menzione, per la voglia di mettersi in gioco priva di quella superbia che spetterebbe ad un giornalista di razza come lui. "Sono orgoglioso di avere qui due colonne Rai come te e Adriana Volpe", gli dice Alfonso.

Signorini promosso, Wanda e Pupo in fase di rodaggio

Dalla Casa allo studio. Promosso Alfonso Signorini, qui nella doppia veste di conduttore e autore (da sottolineare la presenza nella squadra autoriale di Irene Ghergo, storica cast director degli anni d'oro Mediaset, ndr). Sale sul palco e si commuove: "Essere qui è una tappa importante del mio percorso personale e professionale. Se, a cinquant'anni suonati, la vita mi regala ancora emozioni, allora significa che è davvero bella". In un primo momento subisce la sacra emozione da debutto, restando un po' ingessato e legato al gobbo. Poi si scioglie e fa brillare appieno la sua cifra. Che è quella del presentatore-giornalista capace di incalzare gli stati d'animo dei concorrenti: un valore aggiunto in un reality che si nutre di litigi ed amori. Impeccabile il senso per la "battuta pronta" maturato in anni di esperienza televisiva. Da menzionare, inoltre, l'estremo rispetto sfoggiato nei riguardi dei concorrenti, fatto insolito in una tv sempre più spregiudicata. In fase di rodaggio, invece, gli opinionisti Pupo e Wanda Nara. "Di loro amo il colore delle poltrone", azzanna Cristiano Malgioglio su Twitter, equiparandoli senza mezzi termini alla tappezzeria. A penalizzare Wanda, procuratrice sportiva e moglie di Mauro Icardi, è la conoscenza tutt'altro che impeccabile dell'italiano, ma la bellissima argentina si dà da fare per scansare l'immagine da femme fatale a cui ci ha abituati fino ad oggi per sfoderare una inedita autoironia.

Corna e altre "rotture": Pago, Serena, Licia Nunez e Imma Battaglia

Come volevasi dimostrare, due concorrenti fanno già notizia. Trattasi, anzitutto, di Pago e Serena Enardu: pare che la loro storia, finita a luglio sulle spiagge di Temptation Island Vip, troverà un nuovo approdo nella Casa. Lui è qui per ricominciare, lei si presenta alla Porta come un incubo per "risolvere quanto c'è in sospeso tra di noi". Come se le questioni di cuore si potessere risolvere solo di fronte a milioni di spettatori. Sarà il televoto a decidere se Serena potrà restare in Casa. Ma, in fondo, era proprio necessario 'sporcare' la prima puntata con un siparietto visibilmente forzato ed indotto da dinamiche preesistenti? Mah. Altrettanto chiacchierata l'attrice Licia Nunez, che da subito finisce nientepopodimeno che nel mirino di Vladimir Luxuria ed Imma Battaglia, attiviste LGBT, per aver accusato quest'ultima di averla tradita con Eva Grimaldi ai tempi della loro relazione. E siamo solo all'inizio.

Non mancano bellocci e modelle, quota scottante per alzare le temperature ed incendiare gli animi, "ma non vogliamo belli che non ballano, a restare fuori è la stupidità", precisa Alfonso. Ad esempio Paola Di Benedetto, Andrea Denver, Andrea Montovoli e Carlotta Maggiorana. Arrivano poi i cosiddetti 'Highlander', ovvero ex concorrenti che fungeranno da 'disturbatori': Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Cimeli delle prime storiche edizioni del Grande Fratello, di quegli anni d'oro in cui il loft di Cinecittà non aveva pretese patinate ma fungeva da catarsi per i vizi dell'Italia più pop. Il loro entusiasmo è ancora contagioso e genuino. E' Salvo a ricordare Pietro Taricone, idolo ed anima della prima edizione, scomparso nel 2010 a seguito di un incidente: "Dedico tutto questo a sua madre".