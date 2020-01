Grande Fratello Vip, arriva il primo richiamo ufficiale: penalità per i concorrenti

(Il primo richiamo uffciale del Grande Fratello Vip)

Il Grande Fratello ha fatto irruzione nella quotidianità dei Vip della Casa con un comunicato volto a redarguire alcuni di loro e a sottolineare l’importanza di sottostare alle regole. Al netto dell’improvvisa espulsione di Salvo Veneziano, si è trattato del primo intervento del GF in questa edizione già tanto movimentata e ora segnata dalla sanzione comminata per i concorrenti rei di non aver rispettato un Freeze.

GF Vip, primo richiamo ufficiale per i concorrenti: la penalità

“Richiamo Ufficiale: Vip, il Grande Fratello vi ha messo alla prova con il Freeze, le regole le conoscete bene, bisogna restare assolutamente immobili e non parlare. Adriana, Carlotta, Patrick e altri di voi non hanno rispettato queste regole e come conseguenza dalla spesa della prossima settimana verranno decurtati 60 euro”: questo il testo recapitato nella Casa e letto ai concorrenti da Adriana Volpe che si è detta dispiaciuta dell’accaduto. Diverse le reazioni dei compagni, divisi tra chi ha preso la penalità con qualche preoccupazione e chi, considerando i ben più gravi procedimenti, ha accolto la decisione con rassegnazione.

GF Vip, nuove nomination

Un altro colpo di scena, poi, è arrivato a scuotere i vip chiamati a effettuare nuove nomination nella serata di ieri, 22 gennaio: “Il Grande Fratello ha deciso che è già tempo di nomination. Stasera voteranno solo le donne e domani sarà il turno degli uomini. Tre di voi, a sorte, faranno delle Nomination palesi, scrivendo il nome del vip e il motivo della scelta, su un foglio firmato, che dovrà appendere a un filo appeso in cucina. Tutte le altre dovranno segnare il nome e i motivi in confessionale. Anche questi fogli saranno appesi anonimi al filo. Al momento opportuno scoprirete le conseguenze di questa scelta”, il testo del comunicato. Ora non resta che attendere di capire come le ultime nomination influenzeranno in qualche modo il prosieguo del gioco, considerando che attualmente al televoto ci sono Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana: per conoscere i dettagli non resta che aspettare la sesta puntata in onda venerdì 24 gennaio in prima serata su Canale 5.