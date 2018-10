Gf Vip, romantico colpo di scena: proposta di matrimonio nella notte

Un romantico colpo di scena al 'Grande Fratello Vip'. Nella notte, il fidanzato di Jane Alexander, si è recato sotto le mura della Casa insieme agli ex concorrenti Enrico Silvestrin e Maurizio Battista e, con l'aiuto di un megafono, ha gridato la sua proposta di nozze alla fidanzata.

Il fatto è avvenuto verso le 23 di ieri sera. Jane era in giardino insieme a Giulia Provvedi e Marina Hambdy, quando proprio la gemellina bionda de 'Le Doatella' le ha fatto sentire le urla: "Ti ha detto "Jane ti amo, sposami!", le ha ripetuto più volte. Di fronte a lei l'attrice incredula che, appena ha realizzato che non si trattava di uno scherzo, è scoppiata in lacrime, lasciando intendere una sottintesa risposta affermativa...

Chi è Gianmarco Amicarelli, fidanzato di Jane Alexander

Il ragazzo in questione è Gianmarco Amicarelli, musicista e chitarrista, è un rocker molto apprezzato negli ambienti musicali e fondatore dei 'Vantycans'. E, a questo punto, presto sposo della Alexander.