Gf Vip, finale amaro: un concorrente a rischio, arriva il provvedimento disciplinare

Domani, lunedì 3 dicembre, in prima serata su Canale 5, quattordicesimo appuntamento con 'Grande Fratello Vip', il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini con le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band.

Il provvedimento disciplinare

Siamo giunti alla semifinale che, per uno degli inquilini della Casa avrà un sapore un po’ amaro. Una nota diffusa in mattinata dalla produzione del 'Gf Vip' annuncia infatti che a causa della violazione del regolamento una busta nera annuncerà a un concorrente un durissimo provvedimento disciplinare. Il comunicato, però, non specifica di chi si tratti, lasciando dunque il mistero sull'identità del diretto interessato.

La sorpresa degli ex gieffini

Non mancheranno però anche le belle sorprese. Come anticipato da Today, infatti, tre ex gieffini entreranno nella Casa per sfidare gli attuali inquilini del loft di Cinecittà. Si tratta di Stefano Bettarini, Luca Onestini e Raffaello Tonon, guest star della serata, che lanceranno una sfida a passo di danza...

Due eliminazioni

Il televoto decreterà chi dovrà abbandonare il gioco tra Benedetta Mazza e Lory Del Santo. Le emozioni non finiscono qui. Infatti, ci sarà un’altra eliminazione a sorpresa, prima di conoscere i nomi di altri due finalisti di Gf Vip 3.