Gf Vip, fuori Cecchi Paone. In Casa è rivolta: "Fatti un bagno di umiltà"

(Nel video sopra la discussione tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi nella decima puntata)

La lite tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi ha lasciato i suoi strascichi e a pagare caro è stato proprio il giornalista, travolto dalle critiche - non solo in Casa - ed eliminato al televoto nella decima puntata.

La relazione con Fabrizio Corona e la scarsa cultura sono state le accuse rivolte a Silvia per giorni, e se gli altri vip hanno preso a fatica una posizione nella diatriba, il pubblico non ci ha pensato due volte a mandarlo a casa. "Non sapere chi è Dante e tutte le nozioni che ha lui non fanno di me una persona sbagliata - ha ribadito Silvia nella diretta di lunedì - Io vivo di valori, cosa che non ha lui. Mi dà molto fastidio il pregiudizio che ha nei confronti miei e di mia sorella, mi dà fastidio parlare e giudicare le persone in base alla cultura che hanno. Fatti un bagno di umiltà Cecchi Paone".

Alessandro ha provato a sdrammatizzare, poi incalzato dai continui affronti dell'ex di Corona ha chiuso: "Non è possibile parlare con una ragazzina invasata". "Io non avrò la tua cultura ma non dormo dalla mattina alla sera - ha replicato lei - Tu fai solo quello e poi dici che io non dò il buon esempio. Impara a ridere che il Grande Fratello è anche positività".