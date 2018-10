GF Vip, la puntata finisce prima del solito: Francesca Cipriani spiega perché

I telespettatori più infaticabili del Grande Fratello Vip si saranno resi conto che la puntata di ieri 29 ottobre si è conclusa circa un’ora prima rispetto al solito.

Il motivo dei saluti così anticipati (Ilary Blasi si è congedata alle 00.35 circa) è stato spiegato da Francesca Cipriani che su Instagram ha rivelato che sarebbe dovuta entrare nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della puntata, ma ha dovuto rinunciare a causa del maltempo.

Salta la sorpresa di Francesca Cipriani: il post su Instagram

Nella settima puntata del GF Vip Francesca Cipriani sarebbe dovuta entrare nella Casa per ravvivare l’atmosfera. Probabilmente il suo ingresso sarebbe stato proiettato verso Walter Nudo, concorrente per il quale la soubrette ha un particolare debole - come aveva rivelato a Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5 - e che in efetti era stato anticipato come “conteso” tra due donne proprio nel corso della diretta. Una è stata la Marchesa che lo ha riempito di baci, l’altra sarebbe dovuta essere proprio Francesca Cipriani.

Il suo ingresso, però, è stato rinviato, come lei stessa ha spiegato in un post su Instagram: “A causa del maltempo che ha causato una chiusura anticipata del @grandefratellotv, il mio ingresso è stato posticipato alla prossima settimana. Tranquilli, arriverò”.

L’appuntamento con la spumeggiante soubrette nella Casa del GF Vip, dunque, è per lunedì 5 novembre.