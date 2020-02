Atterraggio d'emergenza per Pupo: "Uno squilibrato in aereo. Non so se sarò al GF Vip"

"Spero di arrivare in tempo per il GfVip". Disavventura per Pupo. Il cantante, di ritorno dagli States dove è stato impegnato nelle date del tour mondiale “40 anni Su di noi”, racconta una disavventura che lo ha visto come indiretto protagonista. Attraverso un tweet infatti ha reso noto che "Un passeggero molto indisciplinato,ha costretto il volo AZ 608 in servizio da Roma a New York ad un atterraggio di emergenza a Londra. A causa di questo “squilibrato”, il mio volo di ritorno da New York a Roma AZ 609 subirà un forte ritardo. Spero di arrivare in tempo per il GFVIP".

In forse dunque la sua partecipazione alla diretta tv del Grande Fratello Vip, reality al quale il cantante partecipa in qualità di ospite-opinionista insieme a Wanda Nara e al conduttore Alfonso Signorini. Ma cosa è accaduto a bordo del volo dirottato? Di fatto, stando alle prime indiscrezioni che si stanno rincorrendo sul web, il pilota del volo Az 608 Alitalia Airlines, decollato da Roma e diretto a New York, ha dichiarato "l'emergenza generale. Successivamente è stato dirottato verso l’aeroporto londinese di Heathrow. Il volo è decollato da Roma alle 10:37 del 16 febbraio con previsione di arrivo all’aeroporto di New York alle 2.25; ma qualcosa è andato storto e il pilota ha comunicato alla torre di controllo la sopraggiunta emergenza generale intorno alle 11:30. Al momento non sono chiare le ragioni dell’atterraggio di emergenza, legato con molta probabilità a problematiche tecniche a bordo la cui entità non è però nota".