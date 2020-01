GF Vip: gli eliminati, le nomination e le sorprese ai concorrenti nella quarta puntata

(Elisa De Panicis fa il suo ingresso nello studio di Grande Fratello Vip dopo l'eliminazione)

Con la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020 si inizia ad entrare nel vivo del reality che prevede l’eliminazione dei concorrenti, le ormai note nomination e anche la giusta dose di emozioni regalate agli inquilini nel corso della diretta televisiva.

La serata in onda su Canale 5 venerdì 17 gennaio ha visto protagonisti Pago, raggiunto a sorpresa dalla ex moglie nonché madre di suo figlio Miriana Trevisan, ma anche Rita Rusic, anche lei allietata dalla visita dell’ex marito Vittorio Cecchi Gori con cui ha ricucito i rapporti dopo un periodo molto turbolento. Spazio, poi, per Adriana Volpe che è tornata sulla lite con Giancarlo Magalli mai risolta (Alfonso Signorini ha invitato il collega a un confronto con la conduttrice nel corso delle prossime puntate) e anche per la questione scoppiata per l’utilizzo del termine “la lesbica” che Fernanda Lessa utilizzato rivolgendosi a Licia Nunez.

“Tu sei la persona più open-mind presente sulla terra. Anche tu hai avuto delle donne”, ha precisato allora Signorini rivolgendosi a Fernanda che ha così confermato di apprezzare il corpo femminile scacciando l’idea di discriminare le persone in base al proprio orientamento sessuale.

GF Vip, Elisa De Panicis e Sergio Volpini sono i primi eliminati

Elisa De Panicis è stata la prima eliminata del Grande Fratello Vip 2020 perdendo al televoto contro Andrea Montovoli. Uscita dalla Casa, la ragazza si è confrontata con Antonella Elia che ha scoperto averle dato della scema durante la sua permanenza nel reality. “E’ un giudizio personale perché io non mi identifico in certi atteggiamenti erotici. Però lei è diventata parte di noi con i suoi atteggiamenti, quindi a me dispiace sia andata via”, ha spiegato Elia.

Nella quarta puntata del programma è stato eliminato anche Sergio Volpini, uno dei quattro rappresentanti storici del Grande Fratello, a cui è stata sottratta la possibilità di accedere nella Casa del Grande Fratello Vip. In nomination, invece, sono finiti Pasquale Laricchia, Patrick Pugliese e Andrea Denver: uno tra loro abbandonerà la Casa nella prossima puntata.