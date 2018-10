GF Vip, i momenti clou della quinta puntata

(L'ingresso di Lory Del Santo nella suite con Lisa Fusco)

Una quinta puntata ricca di tutto quella andata in onda ieri: il Grande Fratello Vip affina le unghie per tentare di risollevare lo stato di un’edizione un po’ fiacca e lo fa stravolgendo il cast a cui si sono aggiunti nuovi concorrenti e annunciando il confronto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi previsto nella serata speciale di giovedì 25 otttobre.

Eliminata Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ha abbandonato la Casa con il 36% dei voti del pubblico. “Mi dispiace, ma non vedevo l’ora di rivedere i miei figli”, è stato il suo commento applaudito dallo studio e soprattutto da Alfonso Signorini che ha ammirato la gioia e la professionalità con cui ha affrontato questa esperienza.

Fabrizio Corona incontrerà Silvia Provvedi

Il pompa magna è stato annunciato il tanto atteso confronto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi che avverrà nella puntata speciale del GF Vip in onda giovedì 25 ottobre. Dopo tanto clamore riusciranno i due ex fidanzati a chiarirsi una volta per tutte? Intanto sui social l’ex re dei paparazzi ha promesso che parlerà “senza censura”: frecciatina nemmeno tanto velata nei confronti di Ilary Blasi?

La “finta” eliminazione di Lory Del Santo

Dopo essere stata sorpresa dalla visita del fidanzato Marco Cucolo, Lory Del Santo ha lasciato la Casa dopo quella che pareva un'eliminazione diretta, ma solo una volta in studio ha scoperto che in realtà è immune: per lei il diritto di restare nella suite in compagnia di Lisa Fusco.

L’ingresso dei tre nuovi concorrenti

Come anticipato, Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsè hanno fatto il loro ingresso nella Casa. "Ne vedremo delle belle, mi hai dato della buffona...", è stato il commento che Maria ha rivolto alla Marchesa con cui in passato ha avuto una accesa discussione.

Le nomination

I nominati della quinta puntata sono la Marchesa d’Aragona, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander: il verdetto sull’eliminazione giovedì 25 ottobre.