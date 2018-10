Gf Vip, top e flop della quarta puntata

Questa edizione del Grande Fratello Vip annaspa tra la noia e la monotonia. Gli ascolti parlano chiaro e gli autori corrono ai ripari rispolverando vecchie glorie. Insomma, per non sbagliare si punta sull'usato sicuro. A tentare di salvare il reality dalla deriva, nella quarta puntata ecco Cristiano Malgioglio - che prova a rianimare i vip - e la Contessa Patrizia De Blanck che non si risparmia nel confronto con la Marchesa d'Aragona (o presunta tale, visto i dubbi sulla sua nobiltà). Il resto è una sfilza di sorprese e gag viste e riviste.

