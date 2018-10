GF Vip 3, la terza puntata in 10 momenti top e flop. Tutti gli occhi su Francesco Monte (e sulle gaffe di Ilary)

"Accadranno tante cose: ne vedrete delle belle". Così Ilary Blasi ha dato inizio alla terza puntata del 'Grande Fratello Vip 3'. Inconsapevole del fatto che la novità più rilevante per i telespettatori sarebbe stata la curiosa cofana 'effetto bagnato' che sfoggiava in testa: un'acconciatura originale, ma non compresa del tutto dal pubblico a casa, che si è divertito a farne parodie online. Per il resto, infatti, l'ultimo appuntamento con il programma di Canale 5 scorre tiepido tra scintille, amori e momenti di commozione per i concorrenti. Dinamiche tradizionali per il reality, ma un po' sottotono a causa di un cast che al momento sembra non riuscire a spiccare il volo. E la puntata non finisce certo tra le più memorabili.

