Gf Vip, Rita Rusic parla dell'arresto di Cecchi Gori: "Sta male, non può affrontare il carcere"

(Nel video Rita Rusic parla di Vittorio Cecchi Gori)

"Sono qui per rispetto vostro e del pubblico", così Rita Rusic spiega ad Alfonso Signorini la sua presenza in studio, lunedì sera, durante il Grande Fratello Vip, che in questa edizione l'ha vista tra i protagonisti. E' un momento difficile per lei, molto vicina all'ex marito Vittorio Cecchi Gori - padre dei suoi due figli - arrestato pochi giorni fa per bancarotta fraudolenta.

Il produttore cinematografico, ex patron della Fiorentina, deve scontare 8 anni e 5 mesi di reclusione, ma adesso è in ospedale, piantonato dalla polizia. "Vittorio mi ha chiamato per dirmi che ci sarebbe stata la sentenza della Corte di Cassazione - ha raccontato la produttrice - Non lo sapevo, ma non lo sapeva nemmeno lui. Sono passata da lui, l'ho accompagnato dall'avvocato, poi appena saputa la notizia ha avuto un malore e l'ho portato al Gemelli. Vittorio è un uomo di 78 anni e non sta tanto bene. Ha molte patologie croniche, non è autosufficiente. E' ancora ricoverato, ma è sotto arresto. E' piantonato".

E' forte Rita Rusic, lo deve essere principalmente per i figli: "Dobbiamo credere nella giustizia e avere rispetto dei giudici. Se Vittorio è colpevole è giusto che paghi, ma come può pagare. Non è un uomo che può affrontare il carcere. E' un momento di grande dolore per la famiglia, soprattutto per i figli".

Poco dopo, Signorini ha dato la notizia anche a Valeria Marini nella Casa. Molto scossa la showgirl, ex compagna di Cecchi Gori e legata ancora molto a lui da un profondo affetto, si è stretta a Rita: "Mi dispiace perché non si merita questo Vittorio, oltretutto gli eventi che sono successi sono molto complicati. Sto vicina a Rita".