Rita Rusic vs Adriana Volpe, sale la tensione: “La maestrina falla con Magalli, non con me”

(Rita Rusic attacca Adriana Volpe, rea si averla nominata)

Sale la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, ancora una volta tra le protagoniste femminili di un’edizione fino ad ora molto segnata da liti e battibecchi. “Io sono già stata a scuola, sono più vecchia di te e non ho bisogno di maestre”: parola di Rita Rusic che, nel bel mezzo di una conversazione che non lasciava presagire reazioni infuocate, ha zittito una stupefatta Adriana Volpe colpevole di averle chiesto di guardarla negli occhi durante il colloquio.

Tutto è iniziato quando Rita discuteva delle nomination con Michele Cucuzza e Adriana è intervenuta per dichiarare apertamente di averla nominata. "Beh, Rita… se proprio devo dirtela tutta io ho votato te durante le nomination. Ora però non è che mi fisso su di te. Se tu domani passi la nomination e noi possiamo nominare sia uomini che donne…”. Non si è fatta attendere la reazione scocciata dell’attrice che, a quel punto, ha voltato altrove lo sguardo mentre la conduttrice le parlava.

Rita Rusic contro Adriana Volpe: “La maestrina falla con Magalli, non con me”

Infastidita dalla sua indifferenza, Adriana Volpe ha ammonito Rita Rusic. “E poi magari mi guardi mentre parlo, non sarebbe male”, le ha detto contrariata, beccandosi la risposta piccata della compagna: “Non sono obbligata a guardarti, ora sono stufa di questo tuo modo di fare da maestrina. Non sei una maestra, se proprio vuoi farla falla con Magalli, non con me a rompere i cog**oni”.

Evidentemente sconcertata, Adriana Volpe ha proseguito la conversazione con Cucuzza, ma lo sfogo è arrivato in seguito, quando a Pago, Paolo e Andrea Montovoli ha raccontato quando accaduto. “Io sono rimasta così… Na bordata ragazzi, in ginocchio. Sto in ginocchio…. Ho toccato il colosso Rusic”. Le beghe tra i protagonisti del GF Vip continuano, dunque, e ancora una volta, sono sempre le donne a perdere la pazienza.