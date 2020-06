Rosanna Cancellieri: "Io al Gf Vip? Non mi attira proprio"

Lavori in corso per il prossimo Grande Fratello Vip. E, di pari passo, corrono anche le indiscrezioni sui papabili concorrenti pronti a varcare la porta della Casa più spiata d'Italia [QUI TUTTI I NOMI]. Ma c'è qualcuno che ci tiene a smentire ogni pettegolezzo su un suo eventuale ingresso ed è Rosanna Cancellieri, 68 anni, tra le più note giornaliste di Moda e Costume.

"Io corteggiata dal 'Gf Vip'? Ma quando mai, non mi ha contattato nessuno e sinceramente non ci andrei neanche, non mi attira proprio. Sto valutando altre ipotesi'', dice Cancellieri contattata da AdnKronos.

Il futuro di Cancellieri non sarebbe oltre la Porta Rossa, ma a Sky. "Una proposta di Sky esiste davvero invece - tiene a sottolineare la cancellieri - stiamo valutando l'ipotesi di fare un programma su Tv8, probabilmente un rotocalco di informazione e di costume che con ogni probabilità si farà. Il resto sono solo voci infondate''.

Quando al Grande Fratello Vip, invece, la prossima edizione sarebbe in partenza in autunno. Padrone di casa ancora una volta Alfonso Signorini, nelle vesti di conduttore e autore. Opinionista Pupo, non si sa se in solitaria o coadiuvato da qualche collega. I casting per i concorrenti sono ancora in corso.