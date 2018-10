GF Vip, salta la diretta per la forte tempesta: concorrenti barricati e danni alla casa

( I concorrenti del GF Vip hanno assistito alla forte tempesta che ha colpito Roma)

Il violento temporale che ieri, 21 ottobre, si è abbattuto su Roma non ha risparmiato neppure la Casa di Cinecittà, luogo in cui i concorrenti del Grande Fratello Vip restano reclusi nell’ambito di un reality televisivo che contempla anche la gestione di imprevedibili condizioni meteo.

Proprio a causa della forte tempesta, intorno alle 20 di domenica è saltata la messa in onda in diretta su Mediaset Extra e i concorrenti non hanno potuto fare altro se non restare barricati in casa e assistere all’allagamento del giardino.

Particolarmente agitate per quanto stava accadendo Giulia Provvedi e Silvia Salemi, decisamente tranquillo Walter Nudo che si è dedicato alla meditazione.

Quando il programma è stato ripristinato si sono potuti vedere gli evidenti danni negli spazi esterni della Casa, con segni di cedimento dovuti alle infiltrazioni d’acqua in alcune aree.

GF Vip, in arrivo tre nuovi concorrenti

Intanto cresce l’attesa per la prossima puntata del Grande Fratello Vip che tra poche ore segnerà l’ingresso di tre nuovi inquilini: Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsè sono i personaggi a cui spetterà il duro compito di vivacizzare le dinamiche interne di un’edizione priva di brio.