Salvo Veneziano si scusa per le frasi sessiste e accetta di frequentare un centro antiviolenza

(Elisa De Panicis faccia a faccia con Salvo Veneziano)

Non poteva aprirsi diversamente la terza puntata del Grande Fratello Vip, interamente dedicata alla squalifica di Salvo Veneziano per le espressioni sconcertanti rivolte a Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto durante una conversazione con Patrick, Pasquale e Sergio.

“Dobbiamo sdoganare l’immagine di una donna vittima troppo spesso di luoghi comuni orribili, di pregiudizi schifosi, ottusi e maschilisti. Non si può più tollerare che nel 2020 si sentano ancora schifezze del genere anche al Grande Fratello’’ ha esordito Alfonso Signorini che ha invitato l’ex concorrente a fare le sue scuse in diretta tv alla ragazza verso cui aveva rivolto le affermazioni più turpi e condannato anche l’atteggiamento dei suoi compagni, rei di aver riso e sorriso con lui per quelle dichiarazioni e di non averlo bloccato facendogli notare la violenza verbale di cui si stava rendendo autore.

Salvo Veneziano si scusa con Elisa De Panicis

"Pensavo di fare il simpatico, di far ridere i miei compagni, ma non intendevo offendere nessuno e sono qui per chiedere scusa a tutti quelli che ci guardano da casa, a tutto il genere femminile perché io sono uno che combatte da sempre la violenza in ogni maniera. Voglio chiedere scusa alla ragazza per le mie battute ma, ripeto, io stavo scherzando’’, ha affermato Salvo in collegamento dalla ‘glass room’ dopo la sua squalifica dal GF Vip per le frasi sessiste su Elisa De Panicis. “Ho buttato un po’ di ironia in più su quello che stavo dicendo - ha proseguito Salvo - non mi sono reso conto che venivo ripreso 24 ore su 24, ho sbagliato, sono qui per chiedervi scusa, ho creato diversi problemi anche alla mia famiglia, e ai miei figli, soprattutto a mia figlia e questo mi addolora molto’’.

Quasi in lacrime la ragazza nel dialogo con lui: “Quando sei entrato nella Casa hai fatto un bellissimo discorso sull’importanza di stare con una sola donna e di non tradirla mai, sul rispetto per la propria donna”, le parole di Elisa: “Mi spiace che mio padre a 70 anni abbia dovuto ascoltare queste parole e per i tantissimi bambini che potrebbero prenderti da esempio’’.

Salvo, Patrick, Pasquale e Sergio in un centro antiviolenza

Alfonso Signorini non ha risparmiato rimproveri agli altri tre coinquilini di Salvo, Pasquale, Patrick e Sergio: “A volte le parole feriscono e feriscono ancora di più le risate che voi avete fatto”, ha ammonito: “Parlare durante un programma di intrattenimento in prima serata di argomenti come questi (violenza contro le donne, ndr) è una grande occasione per affrontare una vera e propria piaga sociale’’.

Poi il provvedimento deciso per loro dalla produzione: conoscere le storie delle donne ospiti di un centro antiviolenza così da comprendere la portata di determinati atteggiamento “Anziché squalificarvi come molti chiedono, ci è venuto un altro pensiero: Salvo, Patrick, Pasquale e Sergio avrete modo di confrontarvi direttamente faccia a faccia con alcune storie di donne che si racconteranno a voi in un centro antiviolenza… E’ una grande opportunità quella di ascoltare le loro storie da donne che hanno subito sulla propria pelle la violenza e il sopruso e di collaborare attivamente in un centro antiviolenza’’.

Inizialmente reticente Pasquale (‘‘No, non ci sto assolutamente! Io non devo andare in nessun centro. Mi dissocio completamente, non mi rispecchio in una persona così, è vero che non si deve ridere, ma io più di dire a Salvo più volte di smettere non potevo fare, non posso certo prenderlo a ceffoni’’, la difesa del concorrente), alla fine i tre hanno accettato la proposta: “Per me questo è un grandissimo onore perché da sempre combatto ogni tipo di violenza" – ha sottolineato Salvo tra gli applausi del pubblico – “Vi faremo vedere che cuore abbiamo. Sul serio”.