Salvo Veneziano dopo la squalifica dal GF Vip: “Quelle frasi nel mio dialetto significano passione, cuore e amore”

Non appena uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip in seguito alla squalifica decisa dagli autori, Salvo Veneziano è stato raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna del famigerato Tapiro d’Oro di ‘Striscia la notizia’.

L’ex concorrente del reality, destinatario del severo provvedimento per alcune affermazioni scioccanti e sessiste rivolte alle due gieffine Elisa De Panicis e Paola di Benedetto, è stato raggiunto in un hotel di Roma dall’inviato del tg satirico che ha dovuto affrontare alcuni addetti della produzione del GF Vip pronti ad impedirgli di incontrare Salvo. Alla fine, però, Veneziano ha deciso di uscire da una toilette in cui si era rifugiato per non rilasciare dichiarazioni e ha commentato con Staffelli quanto accaduto nella Casa di Cinecittà.

Le dichiarazioni di Salvo Veneziano dopo la squalifica del GF Vip

Durante il dialogo con Valerio Staffelli, Salvo Veneziano si è scusato per le frasi pronunciate in casa che gli sono costate la squalifica: "La parola ‘scannare’ viene interpretata come un atto violento. Noi siculi usiamo questa parola quando qualcuno ci piace, in senso buono. Io sono il primo che combatte contro qualsiasi tipo di violenza. Chiedo scusa a tutti, anche alla mia famiglia”, ha affermato l’imprenditore siciliano: “Ho voluto fare il pagliaccetto, volevo far ridere…. Mi spiace che la mia famiglia abbia subito minacce, soprattutto mia figlia”.

“Nella mia ironia ho fatto uno sbaglio dicendo alcune frasi che potevano sembrare aggressive, ma invece nel mio dialetto siciliano significano passione, cuore e amore”, ha aggiunto ancora l’ex gieffino, addossandosi tutta la colpa dell’accaduto e assolvendo così Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini che erano con lui durante quella conversazione e che hanno riso delle sue scioccanti esternazioni: “Ho sbagliato io, la colpa è solo mia e basta. Volevo prendere un tapiro per qualcun altro e non per questo ma… viva Mediaset”.

