Bufera su Salvo Veneziano, la moglie Giusy: "Io e mia figlia costrette a difenderci"

La tempesta di indignazione che si è scatenata contro Salvo Veneziano - squalificato dal 'Grande Fratello Vip' dopo aver pronunciato frasi pesanti nei confronti della coinquilina Elisa De Panicis - ha finito per abbattersi anche verso la moglie Giusy Merendino e la figlia appena 19enne. A raccontarlo è la donna in un'intervista rilasciata ad 'AdnKronos', agenzia di stampa.

Salvo Veneziano, la moglie Giusy Merendino: "Io e mia figlia costrette a difenderci"

"Ho sentito mio marito stanotte, non sta bene, è molto dispiaciuto. Si è reso conto di quello che ha detto solo dopo, quando è stato squalificato dal programma, hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma''. Giusy dice di essere dispiaciuta soprattutto per i moltissimi attacchi ricevuti immediatamente dopo sia verso di lei che verso la figlia su Instagram: "Ora sono io a dovermi difendere perché la gente sta attaccando anche me e mia figlia -denuncia- questa è la situazione che mi fa più male, il fatto che abbiano toccato una ragazzina. Salvo è molto dispiaciuto per quello che stiamo subendo a livello mediatico''. La squalifica di Salvo, imprenditore nel campo delle pizzerie e diventato famoso dopo la partecipazione al primo storico Grande Fratello è avvenuta l'altroieri.

Salvo Veneziano, la moglie Giusy Merendino lo difende

Tornando alle affermazioni del marito, Giusy tiene però a sottolineare: "Ha usato un intercalare verbale in un contesto goliardico, ma le sue parole non volevano esprimere violenza. In Sicilia il termine 'scannare' significa 'ti ammazzo di baci'. Naturalmente non condivido le sue affermazioni, anzi le condanno. Ha voluto fare un po' il gradasso. Conosce questo mondo da più di 20 anni e poteva stare più attento''. "In questo momento -prosegue la moglie di Salvo- sono in treno da Milano verso Roma perché gli autori del 'Grande Fratello' mi hanno detto che devo stare lì per domani. Salvo mi ha chiamato dicendomi che se non arrivavo entro il pomeriggio lui sarebbe andato via dall'albergo dove si trova 'segregato' per tornare a casa e chiarire la situazione''.

Giusy non nasconde di essere ''un po' arrabbiata'' per quanto è accaduto all'interno della casa più spiata d'Italia ma aggiunge subito: ''È proprio nei momenti di difficoltà che bisogna stare accanto al proprio marito. Tutti gli puntano il dito addosso ma io lo conosco da venti anni, è il padre delle mie due figlie e so che non è una persona violenta. Domani in trasmissione vuole scusarsi e chiarire la sua posizione'', conclude.

La storia d'amore tra Salvo Veneziano e Giusy Merendino

Sposato da oltre vent'anni con Giusy Merendino, Salvo è padre di 3 figli e già nonno di 2 nipoti, con un terzo in arrivo. Il ritratto della famiglia solida, che però non è stata immune da crisi: dopo il GF, infatti, l'atteggiamento mondano di Salvo, in giro per discoteche e feste, fece infuriare la moglie, con cui nacquero tensioni presto arginate. E' stata proprio Giusy ad occuparsi delle pizzerie mentre il marito era nella Casa del GF Vip.

