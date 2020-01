L'emozionante post di Salvo Veneziano per salutare la famiglia prima del Gf Vip (FOTO)

Che la famiglia fosse il centro della vita di Salvo Veneziano è cosa nota. Ma l'imprenditore ha voluto ribadire tutto l'amore per i suoi cari qualche giorno fa, poco prima dell'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, con un messaggio pubblicato su Instagram. Nel post, vediamo Salvo salutare i nipotini in stazione, poco prima della partenza per Roma.

Baci sulla fronte, abbracci stretti e occhi lucidi. Impossibile trattenere la commozione per grandi e piccini immortalati in foto. Sposato da oltre vent'anni con Giusy Merendino, Salvo è padre di 3 figli e già nonno di 2 nipoti, con un terzo in arrivo. Ed ora sono proprio loro a fare il tifo da casa per lui, che è tornato nella Casa a vent'anni dalla sua partecipazione alla prima storica edizione del reality prodotto da Endemol. Questa volta, però, Veneziano è entrato nelle vesti di 'Highlander', ovvero un ex concorrente che avrà il compito di disturbare gli attuali inquilini del loft di Cinecittà. Con lui anche altri tre vecchi concorrenti: Pasquale Laricchia, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese.

Chi è Salvo Veneziano

Nato il 4 aprile 1975 a Siracusa, è uno dei concorrenti più amati della prima edizione del 'Grande Fratello', in onda nel 2000. Entrato nella Casa da pizzaiolo, ne è uscito imprenditore: oggi è proprietario di una catena di pizzerie aperte in giro per l'Italia. Durante la sua esperienza nel reality, mostrò di avere qualche problema con la letteratura e i grandi scrittori del passato. Nonostante questo, il pubblico si affezionò a Salvo che riuscì ad arrivare secondo nella prima edizione del GF.