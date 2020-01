Salvo Veneziano squalificato dal GF Vip

Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 2020. La decisione è arrivata in seguito alle affermazioni fortemente sessiste pronunciate dal concorrente durante una conversazione con alcuni inquilini della Casa ed è stata comunicata dagli autori del reality attraverso un post pubblicato sulla pagina Instagram del programma.

“Salvo Veneziano è stato squalificato. Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma. “Essere un concorrente - gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento - comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”. Come conseguenza della squalifica, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco.

Salvo Veneziano squalificato dal Grande Fratello Vip: annullato il televoto

La squalifica di Salvo Veneziano è stata decisa dagli autori in seguito ai commenti che ha rivolto a Elisa De Panicis prima, e a Paola Di Benedetto poi (riferendosi a quest’ultima ha affermato: "Pensavo fosse più alta, io sono abituato a molto meglio"; "Potrebbe essere tua figlia” gli ha fatto notare Pasquale Laricchia; "Si, ma non è mia figlia. Le stacco la pelle", la chiosa di Veneziano).

Nello stesso post gli autori del reality hanno comunicato ai telespettatori che, in seguito alla squalifica del concorrente in nomination con Patrick Ray Pugliese, è stato annullato il televoto per la prossima puntata: “Il televoto di questa settimana è quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.