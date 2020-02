Gf Vip, nuova coppia in Casa? Sara Soldati: "Mi piace Denver"

(Nel video la confessione di Sara Soldati)

Con la squalifica di Clizia Incorvaia, l'unica coppia della Casa è saltata, ma potrebbe nascerne una nuova. Neanche il tempo di ambientarsi che Sara Soldati si è presa una bella cotta per Andrea Denver e nel cuore della notte chiede alle sue amiche come conquistarlo.

C'è un solo ostacolo: è fidanzato. Bisognerebbe farlo "sfidanzare", suggerisce Sara, e Antonella Elia le dà corda: "Devi sedurlo". Più scettica Paola Di Benedetto: "Sono in mezzo a due fuochi. Da una parte mi piacereste troppo insieme, dall'altra però rispetto il fatto che è fidanzato. Però sai che c'è, se ti piace nessuno ti vieta di provarci, nel massimo rispetto".

Missione quasi impossibile per Sara: "Io non so provarci con un uomo, sono abituata troppo a essere corteggiata. Il primo passo non lo farò mai". La posta in gioco, però, è alta e potrebbe valerne la pena: "Mi piace perché è così timido, pacato, non è uno di quei tipi che ti sta sempre addosso. E' diverso dagli altri uomini". La caccia all'uomo è appena iniziata...