Gf Vip, anticipazioni: l'ingresso di Lory Del Santo e la prima eliminazione

Lunedì 1 ottobre, in prima serata su Canale 5, il secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Una puntata in cui non mancheranno sorprese e grandi emozioni, a partire dall'ingresso in Casa di Lory Del Santo. La soubrette, che sta vivendo un momento difficile dopo la drammatica morte del figlio Loren, racconta a Ilary Blasi, ad Alfonso Signorini e al pubblico le motivazioni della decisione presa in merito alla sua partecipazione al programma.

I primi sette giorni di permanenza nella Casa, che solitamente servono ai concorrenti per avviare un'iniziale conoscenza, hanno visto già nascere piccoli contrasti, sfociati a volte in tensioni, tra i due gruppi divisi in Caverna e loft.

La seconda puntata accende i riflettori anche sulle tematiche importanti affrontate dai concorrenti nel corso della settimana. Inoltre, non era mai successo che, dopo la prima tornata di nomination, ci fossero ben 10 concorrenti a rischio eliminazione. Chi tra Jane Alexander, Le Donatella, Elia Fongaro, Lisa Fusco, Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Francesco Monte, Walter Nudo, Stefano Sala e Enrico Silvestrin dovrà abbandonare il gioco?

I sopravvissuti non sfuggiranno a nuove nomination che li vedranno protagonisti e, come al solito, imperdibili saranno i filmati e le irriverenti incursioni della Gialappa's Band.