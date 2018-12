Gf Vip, Lory Del Santo eliminata: fuori anche la Salemi per colpa della mamma

Una semifinale piena di colpi di scena quella del Grande Fratello Vip. Il primo, certamente, il risultato del televoto tra Benedetta Mazza e Lory Del Santo che ha premiato, contro ogni pronostico, la modella. Lory è fuori, ma non è l'unica.

Ad abbandonare la Casa a un passo dalla finale anche Giulia Salemi, spedita al televoto lampo per punizione. Un provvedimento disciplinare arrivato dopo l'incontro avvenuto la scorsa settimana con sua mamma Fariba, che l'avrebbe messa al corrente di cose avvenute fuori, parlando in iraniano, in modo che nessuno potesse capire cosa si stavano dicendo, infrangendo il regolamento del reality.

In sfida con Stefano Sala, scelto dagli altri vip, Giulia ha perso e ha dovuto lasciare immediatamente la Casa (e Francesco Monte). Andrea Mainardi e Walter Nudo, invece, sono gli altri due finalisti che lunedì prossimo se la giocheranno con Silvia Provvedi. Al televoto Stefano Sala e Benedetta Mazza che si sfideranno per l'ultimo posto in finalissima.