Gf Vip, Serena Enardu dopo le parole di Alessandro: "Se abbiamo consumato vi resterà il dubbio"

(Nel video sopra il chiarimento di Serena e Pago)

Ultimo capitolo, si spera, del triangolo Serena-Alessandro-Pago. Durante la puntata di venerdì, Alfonso Signorini ha fatto ascoltare alla coppia - che in Casa ha riscoperto l'amore - le parole di Alessandro Graziani, il tentatore che a Temptation Island Vip ha mandato in crisi la loro storia, da qualche giorno sul trono di Uomini e Donne.

Alessandro ha parlato di un incontro con Serena dopo il reality e di qualche messaggio che si sono scambiati ultimamente, ma in amicizia, assicurando che i like della Enardu erano del tutto disinteressati. "La mia intenzione di conoscerci c'era - ha spiegato Graziani - Mi faceva stare bene, io stavo bene insieme a lei in quel momento. Se lei ha messo i like non l'ha fatto per un secondo fine. Non la sentivo già da tempo. Mi ha fatto gli auguri di Natale e Capodanno. Non l'ho mai più cercata. Per me era una cosa chiusa".

Nessuna scenata di gelosia stavolta da parte di Pago, sicuro del sentimento che li lega: "Io sapevo tutto e so tutto". Infine il chiarimento di Serena: "Gli ho scritto gli auguri per Natale e Capodanno, è tra le persone più trasparenti che ho conosciuto nel 2019, gli ho scritto proprio così. E' lui però che si è fatto sentire con me l'ultima volta, quando sono venuta qui in puntata, per dirmi che gli dispiaceva per come erano andate le cose con Pago. Lui ci tiene alla mia felicità". Alla domanda diretta di Signorini, se lei e Alessandro hanno consumato oppure no, Serena risponde senza esitare: "Se dovessi dire di sì sareste tutti contenti, se dovessi dire di no tutti penserebbero che comunque è un sì. Vi rimarrà il dubbio. Quello che è successo tra me e Alessandro resta privato".