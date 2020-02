Serena al GF Vip contro la volontà del pubblico: “Ecco perché abbiamo deciso così”

L’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Serena Enardu ha turbato e non poco Pago, alle prese con la metabolizzazione di un grande dolore per la fine della loro storia durante Temptation Island Vip. Ma prima ancora del concorrente, a non prendere bene la partecipazione in corsa della ex tronista è stato il pubblico del reality di Canale 5, scavalcato nella decisione negativa di accettarla al gioco dopo essersi espresso con un televoto.

Adesso a spiegare il perché di una scelta tanto controversa è stato il conduttore e autore del programma Alfonso Signorini che ha risposto alla domanda di una lettrice del settimanale Chi di cui è direttore.

Signorini spiega perché Serena Enardu è entrata nella Casa del Gf Vip

“E’ stato fatto un televoto, abbiamo speso soldi per un bel ‘no’ e ora è nuovamente dentro. Ma un po’ di rispetto verso di noi, no?”, ha chiesto diretta una lettrice del settimanale Chi nella lettera pubblicata nella rubrica della posta al direttore che ha motivato così la scelta sua e degli altri autori del GF Vip di dare un’altra chance all’amore tra Serena e Pago:

“Il Grande Fratello ha deciso di far entrare Serena perché è stato lo stesso Pago a manifestare il bisogno di averla con sé (...) Quando certi problemi nascono sotto le telecamere forse viene naturale risolverli sempre sotto i riflettori. Io non lo farei, ma non possiamo pretendere che ognuno ragioni con la nostra testa”

Intanto la crisi tra i due non sembra arrestarsi, alle prese come sono con nuove tensioni che sembrano minare un rapporto sempre in bilico.