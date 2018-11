Gf Vip, sesso in Casa? Gli inquilini rompono il silenzio

(Nel video sopra il confronto tra Giulia, Benedetta e Stefano)

Sesso in Casa, sì o no? Finora questa edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando la più tiepida di tutte (per non dire quasi gelida). Qualche "incontro ravvicinato", bacetti qua e là, ma la passione non è ancora mai esplosa... E se l'andazzo è questo dubitiamo possano cambiare gli scenari.

Eppure l'argomento scalda gli animi e Stefano, Benedetta e Giulia Provvedi ne parlano apertamente. "Io non lo farei mai - taglia corto Benedetta - Non è che giudico, ma sono delle cose molto private". Sala propone la "tendina", mentre Silvia è d'accordo con l'amica: "Io non riuscirei a lasciarmi andare, ma non giudico chi lo farebbe. Gli darei un sacco di baci, ma a farlo non ci riuscirei. Dici 'a' e si sente, dici 'b' e si sente, e allora se non posso dire niente... Bisogna farlo per bene, quelle mezze cosette no. Aspetti e dai il meglio di te appena esci. Io in questo momento sono un leone in gabbia".