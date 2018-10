GF Vip, i momenti clou della settima puntata

(Nel video, Elia esce dal gioco e Jane scoppia in lacrime)

Sorprese, liti e lacrime nel settimo appuntamento con il Grande Fratello Vip di lunedì 29 ottobre, segnato da momenti di scontro tra concorrenti, emozionanti faccia a faccia e immancabili nomination.

Elia Fongaro eliminato

Tra i protagonisti della puntata c’è stato Elia Fongaro, l’eliminato della serata che in settimana aveva discusso con Francesco per presunte frasi razziste dopo il caso di "tarantolinità" ("Sta etichettando un popolo quando invece questo modo di essere appartiene a me”, aveva detto il tarantino) e anche per la storia nata tra le mura della casa con Jane. "Francesco vede in noi il riflesso di una storia che ha già vissuto", sono state le parole dell’attrice, in lacrime quando ha letto il verdetto che sanciva l’eliminazione di Elia.

La storia tra Jane e Elia

Anche la storia tra Elia e Jane è stata al centro della puntata. "In confessionale più volte ho detto quanto ci tenessi, ma io i sentimenti non li metto in pausa e non riesco a fermarmi”, le parole di Elia in riferimento a quanto stava succedendo tra lui e Jane; “Con la persona che sta fuori dalla casa ci voglio parlare fuori di qui" ha quindi commentato l’attrice informata di quanto scritto dal fidanzato in questi giorni su Instagram a proposito della loro relazione. I due si sono promessi che si rivedranno fuori dalla Casa quando Elia è stato eliminato.

Sorpresa per Ivan Cattaneo

In settimana Ivan aveva raccontato il suo passato e in diretta ha ricevuto la visita del fratello Domizio: "Sono molto orgoglioso di te, la gente ti vuole bene. Finalmente posso dirti tutto: sei un grande", le dichiarazioni commosse dell’uomo.

Il ritorno della Marchesa

La Marchesa è tornata dai concorrenti, “concedendo” il perdono a Maria Monsè. Con i concorrenti immobili grazie al freeze ne ha approfittato per riempire di baci Walter Nudo.

Nomination

In nomination sono finiti Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè.