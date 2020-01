Grande Fratello Vip, i momenti clou della settima puntata

Il Grande Fratello Vip ha raggiunto la settima puntata con una diretta tv ricca di spunti per il prosieguo del reality.

A partire dalla ‘salvezza’ concessa ai nominati della settimana per via dell’uscita temporanea di Barbara Alberti che ha annullato il televoto, la serata in onda lunedì 27 gennaio è stata animata dall'ingresso di Valeria Marini (che resta in Casa per un periodo limitato) e di tre nuovi inquilini, i cosiddetti "super boni", lanciati oltre la porta rossa con l’obiettivo di creare eventuali situazioni interne che, ad ora, non sono decollate tra i concorrenti.

Barbara Alberti resta al Grande Fratello Vip

Dopo un’assenza lunga qualche giorno per motivi di salute, Barbara Alberti ha deciso di tornare in gioco: "Pensavo di essermi liberata dei miei tormenti ma non è andata così. Domenica, nel mio letto in clinica, pensavo a loro. Sono tornata per giocare", ha affermato la scrittrice contenta di ritrovare i compagni. Tra i momenti rilevanti della puntata anche l'incontro di chiarimento con bacio finale (QUI IL VIDEO) tra Licia Nunez e la compagna Barbara Eboli che pochi giorni fa l'aveva lasciata via Instagram con un lapidario messaggio.

Ampio, poi, lo spazio dedicato alle storie personali dei protagonisti (Fernanda Lessa ha incontrato il marito e per Pago, autore di una canzone per la ex Serena Enardu, si preannuncia l’ennesimo colpo grazie al nuovo faccia a faccia con lei annunciato per venerdì prossimo) e alle antipatie reciproche come quella tra Adriana Volpe e Rita Rusic per via di una nomination ingiustificata rivolta dalla prima alla seconda.

GF Vip, settima puntata: le nomination

Nessun eliminato nella serata. Patrick Ray Pugliese, Andrea Montovoli e Rita Rusic sono i concorrenti in nomination: uno di loro lascerà la Casa nell’ottava puntata in onda venerdì 31 gennaio su Canale 5.