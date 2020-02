GF Vip, Signorini svela le anticipazioni: due faccia a faccia importanti in arrivo

Attesa per la nuova puntata del "Grande Fratello Vip". Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", Alfonso Signorini ha rivelato qualche anticipazione rispetto a quello che andrà in onda lunedì. Ci sarà un faccia a faccia tra Antonella Elia e il suo fidanzato, ha detto il conduttore, ma ha aggiunto che non sarà l'unico che vedremo.

"Molti sostengono Pago e Serena, ma molti sostengono che lei voglia farsi solo pubblicità con questa partecipazione al Grande Fratelli Vip. Lunedì Serena avrà un incontro con una persona che non gliele manderà a dire e tiene molto a Pago e che ha chiesto di avere questo faccia a faccia con lei perché non ne può più di vederla al suo fianco", rivela Signorini. Chi è questa persona è presto detto: Miriana Trevisan.

Novità in vista anche per Clizia e Paolo, "una coppia cheta cheta, che si sta formando piano piano", dice Signorini, che li definisci "belli e molto teneri".