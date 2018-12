Gf Vip, il fuorionda imbarazzante di Signorini: "E' una rompico***"

Al Grande Fratello Vip la regola dei microfoni sempre accesi, forse, non vale solo per i concorrenti. Alfonso Signorini dovrà fare più attenzione al suo dopo la gaffe di lunedì sera.

Ad alcuni telespettatori, infatti, non è sfuggita quella parolina sussurrata alla fine della puntata di lunedì a Giulia Salemi, appena eliminata dalla Casa dopo un televoto lampo lanciato come provvedimento disciplinare a causa del dialogo avvenuto la settimana prima con sua madre Fariba. L'influencer in studio era molto delusa per il comportamento della mamma, responsabile in qualche modo della sua eliminazione a un passo della finale, così Signorini ha pensato bene di darle un consiglio: "Devi voler bene a tua mamma - avrebbe detto - E' una rompicogl*** ma ti vuole bene".

Ok la gaffe - data in pasto alla gogna mediatica - ma in quanti la pensano come lui...