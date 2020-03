Il videomessaggio del Gf Vip commuove i concorrenti: "Italiani cantano contro il Coronavirus. Siamo un grande popolo"

Anche i ragazzi del reality show di Canale 5 vengono costantemente informati dell'emergenza sanitaria in corso in Italia. L'ultimo messaggio è quello inviato nel pomeriggio di ieri dal conduttore Alfonso Signorini, che racconta come i cittadini stanno reagendo alle misure restrittive imposte dal governo per arginare il contagio: "Noi italiani stiamo dimostrando a noi stessi di essere un grande popolo, che lotta e non si piange addosso - dice Alfonso - Dovete sapere infatti che in questi giorni sono tantissime le dimostrazioni di solidarità messe in piedi dalle persone. C'è chi canta, chi fa lezioni online di cucina e fitness, chi raccoglie fondi in sostegno di strutture sanitaria". La prossima puntata della trasmissione va in onda stasera, a partire dalle 21.25, in prima serata su Canale 5, in diretta dagli studi televisivi di Cologno Monzese [QUI LE ANTICIPAZIONI] .

