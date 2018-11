Silvestrin VS Baby K, zuffa social dopo il Gf Vip: "Ogni volta che canta un compositore muore"

"Ogni volta che Baby K canta un compositore muore di dolore", così Enrico Silvestrin su Twitter subito dopo l'esibizione della popstar al Grande Fratello Vip. Una bordata - "ironica" sottolinea lui - non semplice da incassare. E Baby K, infatti, non ha incassato ma rilanciato dando vita a un velenoso botta e risposta.

"Che c'è non avevi il coraggio di taggarmi pubblicamente? Complimenti, molto pro... Viva la musica come sempre. Auguri per tutto", ma la zuffa era appena iniziata e l'ex vj ha incalzato: "Tesò un pizzico in più di ironia che si scherza. Non la prendere sul personale o mi fai ricredere. Leggi cosa posto e capisci che Twitter faccio. Su dai. E su IG ti ho ampiamente taggata. Un abbraccio".

Saluti di chiusura, ma nessuno ha voluto lasciare all'altro l'onore dell'ultima parola e i titoli di coda sono arrivati solo dopo una lunga serie di sfottò e frecciatine. Post cancellati da Baby K e rigorosamente screenshottati da Silvestrin. Buon divertimento...