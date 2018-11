Gf Vip, volano stracci tra Cecchi Paone e Silvia Provvedi: "Corona è il peggiore esempio"

(Nel video sopra la lite tra Silvia Provvedi e Alessandro Cecchi Paone)

Tensione alle stelle in Casa tra Silvia Provvedi e Alessandro Cecchi Paone. I due si sono affrontati duramente dopo le critiche del giornalista sulla relazione di Silvia con Fabrizio Corona.

"Oltre a dare insegnamenti di vita, te la godi almeno un po'? - ha chiesto provocatoriamente Silvia ad Alessandro - Oltre alla cultura c'è una sensibilità che ti manca. Dovresti imparare l'educazione e il bon ton. Tu insegni il bon ton e non lo applichi". "Io insegno la responsabilità" ha risposto Cecchi Paone, mandando su tutte le furie Silvia: "Tu non devi dare insegnamenti a nessuno - ha tuonato, quasi in lacrime - A me non interessano i tuoi insegnamenti. Sei un presuntuoso e arrogante. Tu non sai niente di me, non sei mio amico e non sai un bel niente. Ti volevo vedere a fare quello che ho fatto io. Stai muto. Quello che ho fatto io merita rispetto. Io sono un esempio".

"Sei stata sui giornali per una vita - ha incalzato Alessandro - Sei un esempio sbagliato. Non si sta per anni con uno dei peggiori uomini rappresentativi di questo Paese. Fabrizio Corona è il peggior esempio per i giovani italiani e tu ci sei stata fidanzata". A nulla sono serviti i moniti degli altri vip che provavano a riportare la pace. Tra i due ormai è guerra aperta.