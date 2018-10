GF Vip, Silvia Provvedi tuona: "Fabrizio Corona? Mai più nella mia vita". Poi le lacrime

(Nel video in alto, lo sfogo di Silvia Provvedi)

E' ancora fresca la ferita per Silvia Provvedi. Nel corso dell'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip', la cantante è scoppiata in lacrime di fronte alle immagini di Fabrizio Corona, con cui ha rotto all'inizio dell'estate dopo tre anni d'amore.

A chiudere la relazione è stata lei. E tra i due il rancore è forte, tanto che l'ex re dei paparazzi ha dichiarato di non averla mai amata. "Cosa rispondi alle ultime dichiarazioni di Corona?", ha chiesto Signorini. "L'unica cosa che posso dire è che la persona che parla non è la persona con cui sono stata io - ha replicato Silvia - E' molto difficile per me. Perché chi mi conosce sa cosa ho fatto". Il riferimento è alla vicinanza che Silvia non ha mai fatto mancare a Fabrizio durante i 15 mesi di reclusione nel carcere di San Vittore, terminati lo scorso febbraio.

E ancora: "Sono stata io a non volere più lui e non il contrario. Ho rinunciato a tutto perché credo ancora nell'amore e nei valori che probabilmente non ha lui. A causa di questa situazione hanno sofferto anche mia sorella e la mia famiglia. Da quando l'ho lasciato ho trovato persone più speciali e lui non c'entrerà niente nella mia vita".