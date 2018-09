Silvia Provvedi al 'GF Vip 3', stoccata in diretta a Corona: "Di un uomo così..."

"Non l'ho mai amata, quando la guardo in tv mi chiedo come ca**o ho fatto a stare con lei in questi anni". Così, lo scorso sabato, ospite di 'Verissimo', un 'delicatissimo' Fabrizio Corona ha commentanto la fine della love story con Silvia Provvedi, cantante del duo 'Le Donatella'. E la replica della ragazza, oggi reclusa nella Casa del 'GF Vip', non si è fatta attendere.

In occasione della prima puntata del reality, incalzata dall'opininista Alfonso Signorini, Silvia ha risposto alle parole dell'ex con una stoccata: "Di un uomo piccolo così non parlo più", ha detto. Un disappunto che aveva già mostrato alcune settimane fa, quando, nel commentare la rottura con l'ex re dei paparazzi, ha detto: "C'è chi lo chiama egoismo, per me è amor proprio".

Queste, invece, nel dettaglio, le parole di Corona a 'Verissimo': "Non l'ho amata. Le uniche donne della mia vita sono la mia ex moglie (Nina Moric, ndr) e la mia ex fidanzata Belen Rodriguez. Non è che sicomme Silvia mi è stata dietro nei due anni in galera allora devo sacrificare la mia vita per lei. Se ero il 'Signor X' voglio vedere se ci stava... Oggi io la guardo in tv e mi chiedo come ca*o ho fatto a starci insieme, non provo nulla per lei. Lei non ha bisogno di me".

Silvia è oggi single. Almeno ufficialmente. Proprio in diretta, però, Signorini ha spiegato che nutre una simpatia (ricambiata) per Francesco Monte.