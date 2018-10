Gf Vip, Silvia Provvedi sbotta su Corona dopo la diretta: "Cose squallidissime, ferita nell'anima"

(Nel video sopra lo sfogo di Giulia dopo la diretta)

E' una ferita che si riapre ogni volta per Silvia Provvedi, che nella Casa del Grande Fratello Vip sta facendo il suo percorso, ma inciampare nel ricordo di Fabrizio Corona - con cui si è detta addio poche settimane prima dell'inizio del reality - non è poi così raro.

Durante la diretta di lunedì, alla cantante delle Donatella è stata fatta vedere un'intervista in cui il famoso ex rivela di non averla mai amata, oltre a ulteriori dichiarazioni decisamente poco gentili ed eleganti. Silvia non ha trattenuto le lacrime, ma lo sfogo più amaro e intimo c'è stato subito dopo la puntata, in giardino, davanti a Francesco e Andrea.

"Stavo pensando solo a mia mamma che era in studio e a quello che ci siamo dette prima di iniziare - ha confessato Silvia, ancora molto provata - E' qualcosa che mi ha ferito dentro, nell'orgoglio e nell'anima. Io ne parlo con tutta la trasparenza del caso, ma senza dargli soddisfazione. Non ha fatto proprio una bella figura. In primis nei miei riguardi ma anche pubblicamente. Quell'intervista l'ha fatta due giorni prima che io entrassi, ma io non ho mai risposto. Come uomo fai brutta figura a prescindere, anche se ti avessi fatto del male, figurati se non ti ho proprio fatto niente. Lui fiero, nell'intervista, ha raccontato che non sapeva come lasciarmi e mi ha sbattuto la roba fuori di casa. Non è né vero e né si fa. Tu vai a vantarti di una roba che è imbarazzante. L'unica cosa che ho potuto fare stasera è uscirne coerente, ho ringraziato le persone che mi sono state vicino. Ha detto delle cose squallidissime. Come uomo che figura ci fai? Ti guardi allo specchio e stai bene?".