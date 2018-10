GF Vip, Silvia dopo l'incontro con Corona: “Non sta bene, il nostro addio è stato per lui un declino"

(Nel video in alto, lo sfogo di Silvia Provvedi)

L'incontro con Fabrizio Corona ha segnato profondamente Silvia Provvedi. Subito dopo la puntata, infatti, la 24enne si è sfogata con la sorella Giulia, dicendosi delusa e preoccupata rispetto al comportamento dell'ex fidanzato. "Non riconosco la persona che ho conosciuto", ha affermato con le lacrime agli occhi. "Non l'ho visto bene, poi ha avuto un momento un po' rabbioso. Non era così lui. Era sempre molto curato. Ora è trasandato, ha la barba. Ha gli occhi spenti di chi ha il vuoto dentro, ma non ho più voglia di comprendere i vuoti degli altri"

Al termine della diretta, le gemelline si sono ritagliate un po' di intimità e di tempo insieme. "Non riconosco la persona che ho conosciuto - ha spiegato piangendo Silvia, legata per tre anni all'ex re dei paparazzi - Io dentro di me dicevo 'ma ancora sei qui a dire che vuoi le tue ragioni'? Pensa la follia... E' lì che capisco perché ci siamo lasciati: non comprende, non ha compreso. Ha avuto due o tre scatti di rabbia... Ma io non ho più voglia di sentirmi dire che ho sbagliato. Ringrazio il Signore di essere qui, perché mi guardo dentro e sono felice".

"Il nostro addio è stato un declino per lui, non sta bene"

"Mi fa male vederlo così - ha proseguito - E' l'ennesima dimostrazione di quanto lui non cambierà mai. Dopo due anni in cui sono stata malissimo hai ancora coraggio di mettere l'attenzione su di te. Io lì ho pianto, perché ho una famiglia che ha sentito le sue porcherie: ma il rispetto lo conosce? Quando l'ho lasciato così, la nostra chiusura è stata per lui un declino, non sta bene.. Dopo due anni che lotti, se stai così è una sconfitta, lui continua a mettere l'attenzione su di se. Questa è l'ultima dimostrazione del fatto che non cambierà mai".