Colpo di scena Gf Vip, Silvia Provvedi ha un fidanzato: "Sta facendo il conto dei giorni"

(Nel video in alto, Silvia Provvedi e l'aereo del suo 'Malefix')

"Meno nove. Buon compleanno principessa. Malefix". E un cuore. Con questo romanticissimo messaggio d' auguri, volato sopra la Casa del 'Grande Fratello Vip' grazie ad un aereo, si è finalmente palesato il nuovo flirt di Silvia Provvedi. La cantante ha confermato per la prima volta di fronte alle telecamere di avere un legame con un altro uomo fuori dopo l'addio a Fabrizio Corona arrivato all'inizio dell'estate.

L'aereo è passato sopra il loft di Cinecittà in mattinata, in occasione del compleanno delle gemelline Provvedi, festeggiato ieri. Silvia si è emozionata, commuovendosi fino alle lacrime. Altrettanto entusiasti i suoi coinquilini. E in particolare Stefano Sala, Lory Del Santo, Andrea Mainardi e Benedetta Mazza, che l'hanno incoraggiata ad andare avanti in questa storia, sottolineando come questo possa essere l'uomo giusto per lei.

"Da lui un po' me lo aspettavo", ha dichiarato Silvia. "Oh ma questa è una dichiarazione d'amore", le ha risposto Lory. E Benedetta si è mostrata piacevolmente stupita: "Tu puoi stare con uno buono, bravo e bello, ma questo è il 'fattore x' che fa la differenza in una storia. Uno che ha questi modi fa davvero la differenza. Non c'è niente di più bello di un uomo che rende le altre donne invidiose al punto da dire 'che uomo pazzesco'. Queste cose ti fanno sognare. Che bravo, Sissi! Io sto gongolando per te".

Chi è il fidanzato di Silvia Provvedi?

Ma chi è questo fidanzato misterioso? Silvia non ha mai rivelato l'identità del diretto interessato. Qualche settimana fa, però, subito dopo il suo ingresso al 'GF Vip', tale Federico Chimirri, 22 anni, imprenditore e deejay, ha spiegato di avere una relazione con la cantante in un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi': "Quando ci siamo conosciuti, lo scorso luglio a Formentera, eravamo entrambi fidanzati", ha raccontato. "Io ho lasciato la ragazza che frequentavo, mentre Silvia continuava a litigare con Fabrizio Corona fino a quando non aveva scoperto che lui le aveva messo le valigie fuori casa. Quella sera ci siamo dati il primo bacio. Per Silvia quel gesto ha segnato la fine con Corona e un nuovo inizio con me" Chimirri ha parlato di un vero e proprio fidanzamento ufficiale: "A Ferragosto mi sono ritrovato con tutta la famiglia di Silvia, sono stato presentato ai suoi. Ora lei è nel reality e io ho a casa mia i suoi vestiti. Mi sono innamorato di lei, dei suoi alti e bassi, delle sue coccole, di tutto". E lancia un appello: "Silvia ha lasciato qui da me tutti i suoi vestiti e le sue cose. Che dire: per me la porta è aperta. Se Silvia c’è, io ci sono. Tutto qui. Questa è la verità".