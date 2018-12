Gf Vip, Silvia Provvedi e la storia con Malefix: "Tra 4 giorni lo bacio"

(Nel video sopra Silvia parla del suo Malefix)

E' iniziato il countdown nella Casa del Grande Fratello Vip. Lunedì si scoprirà chi tra i 5 concorrenti ancora in gara vincerà questa terza edizione, ma per loro la gioia più grande è quella di tornare finalmente alla vita reale.

Ognuno ha qualcosa fuori ad aspettarlo. Una nuova storia da provare a vivere, come Francesco Monte con Giulia Salemi, un conto in sospeso da risolvere, come Stefano Sala con la fidanzata Dasha, e qualcuno con cui ripartire, come Silvia Provvedi, che non vede l'ora di tornare tra le braccia del suo "Malefix", questo il nome di fantasia che ha dato al nuovo fidanzato di cui ha parlato nell'ultima settimana.

Fabrizio Corona, dunque, è un capitolo chiuso. "Tra quattro giorni bacio qualcuno - ha detto in giardino agli altri - Non mi ricordo nemmeno più come si fa". Felici per lei i suoi compagni di avventura, tutti curiosi di conoscere il famoso Malefix. "Ciao Mal, ti aspettiamo lunedì" lancia il messaggio Francesco Monte, e chissà se il compagno misterioso di Silvia accetterà l'invito...