Silvia Provvedi e Francesco Monte, flirt concordato al GF Vip? L'indiscrezione

A mettere la pulce nell'orecchio è stato Alfonso Signorini, che nella puntata di debutto del 'Grande Fratello Vip' ha lanciato un "alert" su una forte complicità tra Silvia Provvedi e Francesco Monte. Oggi l'affondo del settimanale Oggi: "A Milano si mormora che (i due, ndr) si siano accordati prima di entrare nella Casa al fine di inscenare un finto flirt", scrive Alberto Dandolo.

L'obiettivo, vien da sé, sarebbe quello di stuzzicare l'attenzione mediatica. Ma qual è la verità? Lo scopriremo solo nei prossimi appuntamenti con il reality di Canale 5. Intanto, Francesco e Silvia sembrano in sintonia, ma niente di più: il rapporto che hanno instaurato nella Casa è tutto fuorché compromettente. Almeno per ora. Lui, infatti, è apparso molto vicino ad un'altra concorrente, Giulia Salemi. E persino la sorella di Silvia, Giulia Provvedi, sembra fare il tifo per quest'ultima accoppiata.