GF VIP, scoppia la bomba: Silvia Provvedi è incinta?

Cicogna in arrivo nella Casa del GF VIP? Qualche ora fa Silvia Provvedi ha confidato alle coinquiline di aver notato un ritardo nel ciclo mestruale. Ed oggi a commentare la questione è la mamma Monica, intervenuta a 'Mattino 5'.

Incalzata sulla presunta gravidanza di Silvia, la donna non si scompone: "Magari - dice a Federica Panicucci - Mi piacerebbe diventare nonna. A me non risulta che è incinta. Mi fido di lei. Se dovesse esserlo, sarebbe di un uomo speciale".

Nell'ospitata, Monica è tornata anche a parlare di Fabrizio Corona. Qualche giorno fa, infatti, la donna aveva spiegato che l'ex re dei paparazzi ha fatto di tutto per far tornare a casa Silvia, che lo ha lasciato all'inizio dell'estate. "Io non penso di aver sollevato alcun polverone. Ho detto solo la verità. La storia tra Fabrizio e Silvia è stata una grande storia. Negarla mi sembra poco uomo. Silvia ha lasciato Corona. Lui è ancora molto innamorato di Silvia. Io penso che lui abbia voluta punire perché è stato lasciato. Se a te non interessa una persona, non vai in televisione a parlarne".

Il fidanzato segreto di Silvia Provvedi

Silvia è single. Dopo l'addio a Corona, non ha ufficializzato altre relazioni. Qualche giorno dopo il suo ingresso nel loft di Cinecittà, però, è spuntato un presunto fidanzato segreto: Federico Chimirri, 22 anni, imprenditore e deejay. "Dice che è single, ma in realtà stiamo insieme", ha dichiarato lui al settimanale 'Chi'.