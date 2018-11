Gf Vip, Silvia in lacrime dopo la lite con Cecchi Paone: "Ha toccato un tasto che non doveva toccare"

(Nel video sopra lo sfogo di Silvia Provvedi)

La tensione si taglia con il coltello nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la lite tra Silvia Provvedi e Alessandro Cecchi Paone, che ha criticato duramente la cantante delle Donatella per la sua relazione con Fabrizio Corona, non si parla d'altro e gli altri vip prendono posizione.

Silvia, provata dalla situazione, è scoppiata in lacrime. A consolarla Giulia Salemi e Martina Hamdy. "Noi sappiamo chi sei e quanto hai fatto - la sprona l'influencer - A 24 anni hai fatto la donna. Non ti far urtare da lui, uno sconcosciuto che con arroganza e presunzione ti giudica senza conoscerti. Lui è qui dentro e sta facendo il suo gioco televisivo, tu sei una persona vera".

"A me non devi mancare di rispetto - tuona Giulia - Io so che persona sono. Mi vieni a ribadire che non sono un buon esempio perché sono stata fidanzata con lui, ma che te ne frega a te? Ma fatti gli affari tuoi. Viene qui, mi lecca il c*** i primi giorni, mi dice che sono una persona meravigliosa e poi guarda che fa. Presuntuoso, pieno di pregiudizi. E' un moralista e i moralisti non mi piacciono perché di santi non ce n'è nessuno. Quelli che parlano del giardino degli altri hanno il giardino sporco. Ha toccato un tasto che non doveva toccare".